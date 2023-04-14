震撼全台的台南學甲88槍擊案，台南地檢署今天偵結起訴學甲慈濟宮董事長王文宗等8人後，也一併公布槍支來源、犯案過程，以及主嫌洪政軍、槍手孔祥志偷渡出境後，王文宗資助及協助過程，凸顯全案不僅早有預謀，作案、逃逸過程也都事先計畫妥當。

此案被起訴的8人，分別是：學甲慈濟宮董事長王文宗、主嫌洪政軍、槍手孔祥志、提供槍枝的蔡金郎、北上取槍的楊展華、載楊取槍的謝俊誠、接應槍手的李奇漢及花園夜市郭姓停車管理員等。

其中，針對槍支來源，檢方查出，被告楊展華先奉洪政軍指示，於2021年12月30日23時許，邀集謝俊誠開車前往新北市新莊區某處，次日凌晨3、4時與蔡金郎會合後，再前往新北市板橋區民族路附近的不詳地點，由蔡將以紙袋包裝的MP5衝鋒槍1把及數量不詳之9mm子彈1批交付楊。2人取得槍彈後，連夜趕回台南市學甲區，由謝先攜返家中藏放，2022年1月楊再要求謝取出槍彈，由楊交付洪政軍，洪再於2022年8月2日之前轉交槍手孔祥志。

至於開槍當天，檢方也說，2022年11月10日凌晨1時8分許，孔祥志奉洪政軍之命，由李奇漢駕車載孔前往武聖夜市，將車停放在監視器無法拍攝到的死角，孔於車上更換全身衣物製造斷點後，再自行步行到花園夜市停車場，騎乘郭姓停車管理員提供的機車前往學甲。

孔祥志抵達學甲後，凌晨2時58分許持衝鋒槍，先瞄準郭再欽前公司的建物掃射58發，再於3時6分許到台南市議員謝舒凡競選總部，朝鐵門掃射30發子彈，再騎機車揚長而去。楊展華還於孔祥志犯案並順利脫逃後，交付報酬50萬元給李奇漢，以及交付100萬元安家費給孔祥志的母親。

檢方還表示，洪、孔2人犯案後，由洪事先安排好偷渡事宜，並於2022年11月12日清晨，由不詳共犯接應後，從不詳地點搭乘漁船偷渡到大陸地區福建省沿岸，上岸後再由大陸地區葉姓男子接應，將2人安排住在福建省泉州市某處住宅內。

事後，王文宗知悉洪、孔偷渡成功，曾2度搭機前往廈門，並於廈門停留期間，2度前往泉州市與洪政軍見面，並提供下榻的房間供洪藏匿，每次時間長達4、5小時之久。王又應洪的請求，在福建省泉州市申辦手機1支及大陸地區門號交付洪使用，並以其自身身分提供洪辦理微信支付帳號，並進行實名認證，以此方式資助洪的日常開銷；至於孔祥志的日常生活開銷，則由洪政軍轉而供應。

2023年1月18日，孔祥志及洪政軍在泉州市遭大陸警方逮捕後，今年2月25日2人被遣返台灣時，台灣警方扣案發現洪所持用的手機中，竟有王文宗手持台胞證的變裝照及台胞證特寫，部分照片甚至是在酒店房間內，由洪親自替王所拍照，才進而查獲王文宗涉案。