每個人的命運皆不同，塔羅牌老師艾菲爾點名生肖豬、雞、虎、鼠一出生就注定財氣十足，就算不是含著金湯匙出生，也能靠自己的能力致富，這輩子都不需擔心沒錢可用。

第4名：生肖鼠

生肖鼠對錢有高敏銳度，和金錢非常有緣，不會因為小錢就不賺；投資也會選擇風險低的，不會太冒險。生肖鼠善於儲蓄、謹慎守財，通常在30歲前就能存到人生第一桶金，作為創業、買房的好開端；尤其1984、1996、2008年的生肖鼠，天生財氣無法擋。

第3名：生肖虎

生肖虎能力好、工作拚，對於金錢更有自己的想法，善於規劃財務分配；在投資、理財上也不斷自我精進，吸收專業經驗，並仔細評估。生肖虎對金錢有積極的態度，財運非常旺。艾菲爾直呼「總有一個錯覺，生肖虎的前世，都是員外出生」。尤其是1986年、1998、2010年的生肖虎，天生財氣無法擋。

第2名：生肖雞

生肖雞有大將之風，能力也不錯，出社會後能憑靈活的頭腦，為自己找到賺錢機會；發達之後，也不吝嗇於付出，對朋友、同事都很大方，讓身旁的人願意給予他支援，財運亨通，創業、投資、經商都有好運。尤其1981年、1993、2005年的生肖雞，天生財氣無法擋。

第1名：生肖豬

生肖豬天生就是有福氣的人，財運也旺，他們個性隨和、為人慷慨，累積很多人緣財，無論到哪都很受歡迎，財運自然廣結善緣，有機會賺到別人賺不到的錢，就算不是含著金湯匙長大，也可以靠自己致富。尤其1983、1995、2007年的生肖豬，天生財氣無法擋。

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