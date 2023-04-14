路透分析指出，如此「不慍不火」的反應，部分反映出拜登政府現在的觀點，即OPEC+這次的減產對美國和全球經濟造成的影響可能不像去年那一次嚴重，因為當時石油供應仍然非常吃緊。現在拜登政府認為全球經濟以及美國這個全球最大石油消費國已經進入「更具預測性且波動減少」的階段。

去年供應鏈緊缺和疫後需求噴發將美國的通膨率一舉推上40年新高。現在拜登政府表示，今年美國汽油價格持穩於低點，美國石油產量則逼近創歷史高點，而就業市場雖仍強勁，但也與通膨一起降溫。

但根據路透社對美國官員與分析師所做的調查，無論是否會導致經濟放緩，OPEC的減產行動仍可能使拜登在抑制通膨和壓低國內汽油價格所做的努力面臨挑戰。受訪者提出警告，美國最近發生的銀行業危機已經給全球和美國的經濟預測增添不確定性。

高盛集團大宗商品分析師將全球基準布蘭特原油的年底目標價格調升5美元，至每桶95美元。如果油價達到每桶100美元，那麼美國每加侖汽油價格將再漲50美分，使加油站的汽油零售價格漲破4美元大關。

能源價格高漲一直是推升通膨的主要因素，而高通膨則促使聯準會接連大舉升息，並引發美國經濟可能陷入衰退的擔憂。

Rystad Energy分析師Victor Ponsford出具研究報告指出，受到這些自願性的減產影響，到今年底油價料將走高，這可能加劇全球通膨，促使全球央行在升息方面抱持較為「鷹派」的立場。

一位美國煉油業高層透露「當我看到OPEC要減產的消息時，我完全相信會接到拜登政府的來電，但他們一直沒打來。如果油價上漲，這個產業完全有可能再次變成『惡魔』」。

聚焦經濟問題的自由派非營利組織Groundwork Collaborative執行董事Lindsay Owens表示，在OPEC+減產後，石油公司有的是方法、動機和機會提高價格，就像俄羅斯入侵烏克蘭後，他們在去年夏天的所做所為。