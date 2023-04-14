國家影視聽中心2022年自主修復的《小逃犯》，將前進義大利遠東影展(Udine Far East Film Festival)，於經典修復單元進行國際首映！（國家影視聽中心提供）

國家影視聽中心自2018年與遠東影展交流合作，多次選映中心修復影片，《小逃犯》乙片就呈現台灣電影的經典年代。（國家影視聽中心提供）

由國家電影及視聽文化中心（下稱國家影視聽中心）2022年自主修復的《小逃犯》，於今年3月30日館慶活動世界首映後，下一站將前進義大利遠東影展(Udine Far East Film Festival)，於經典修復單元「A／B面能量：1980-1990年代經典強片(A／B side VIBES. Greatest Hits from ‘80s ＆ ‘90s)」進行國際首映！

義大利遠東影展由當地藝文機構電影快遞中心(Centro Espressioni Cinematografiche)籌畫，每年於義大利烏地內市(Udine)進行放映活動，除影展活動外，另設有Focus Asia市場展，是亞洲電影前進歐洲電影市場的重要舞台。國家影視聽中心自2018年與遠東影展交流合作，多次選映中心修復影片，一同向義大利觀眾介紹台灣電影的經典年代。

本次國際首映將由國家影視聽中心執行長李智仁，率推廣合作處及國際合作組代表同仁組團前往，除參與首映典禮外，也將與國際影人進行交流，再次將台灣介紹給國際。

李智仁表示：「今年入選影展的《小逃犯》，是張佩成導演延續新電影寫實風格的經典之作，由當年初出茅廬的蔡明亮嚴守『三一律』撰寫劇本，快節奏地訴說一個逃犯潛入常民家庭的驚險故事。《小逃犯》一片除了述說一個社會事件的發生，同時也在挑戰著一個家庭關係疏離的成員彼此間如何重建關係。本片由國家影視聽中心同仁自主修復，是值得向全世界展示的成績。」

音效師杜篤之以《小逃犯》奠定台灣電影進入現場收音時代的重要基礎，並於亞太影展獲得生涯第一座音效獎盃。出品人兼女主角楊惠姍首度演出母親，更以本片榮獲第21屆金馬獎最佳女主角。

值得一提的是，國家影視聽中心於今年3月30日舉辦45週年館慶系列活動時，特別放映《小逃犯》，而隔天正好是張佩成導演離世七週年的日子。國家影視聽中心藍祖蔚董事長特別有感觸，並表示：「事前我完全不知如此巧合......不只是台灣人應該重新認識張導，關心台灣電影的各國影人也該重新認識他。」