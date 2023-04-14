香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，14日展開人民幣（下同）150億元7天期逆回購操作，利率仍持平於2％。據此計算，單日淨回籠20億元，本周則轉為小幅淨投放250億元。

路透統計，本周逆回購到期總額僅290億元，其中10日和11日各到期20億元，13日和14日分別到期80億和170億元，12日則無到期。