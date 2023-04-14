香港信報報導，上證指數開盤報3,326點，升8點或0.24％。深成指開盤報11,760點，升20點或0.18％。

滬深300指數開盤報4,078點，升9點或0.25％，創業板指數開盤報2,409點，升4點或0.17％。

各類股普遍造好，有色金屬、金融、房地產、鋼鐵、石油、化工、煤炭、水泥、電力股靠穩。