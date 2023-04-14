47年前新竹縣舉辦台灣區運動會，珍貴畫面獲得保留。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

飛躍的羚羊紀政也在台灣區運動會現場。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

47年前台灣區運動會在新竹，圖為三級跳項目。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣政府今年主辦2023年全國中等學校運動會，將在4月22日至4月27日登場，距離上一次舉辦全國性體育賽事，可追溯至1977年台灣區運動會，睽違47年，新竹縣長楊文科回顧當年影像紀錄，話匣子停不下來，直呼「那年我在現場，人山人海好熱鬧。」

新竹縣在47年前舉辦全國性體育賽事為台灣區運動會，所幸當年的影像紀錄，獲中央研究院數位文化中心典藏台灣平台保存。從影片可以看出，1977年台灣區運動會於10月21日在新竹縣體育場（今為新竹市立體育場）揭幕，時任行政院長蔣經國在開幕式前到場，向看台上的民眾揮手致意，受到熱烈歡迎。

開幕式則由光復中學儀隊和忠信高中鼓樂隊演奏軍樂進場，接著時任新竹縣長、大會籌備主任林保仁，引領居首的台南市代表隊等24支隊伍魚貫入場，通過司令台向主席及來賓致意，地主隊新竹縣代表隊則殿後。接著則是會旗、聖火進場，大會聖火在新竹縣田徑代表隊長林明秀高舉繞場一周後，登上聖火台引燃。

楊文科回顧當年影片，點頭直道：「我記得、我記得，那個時候好熱鬧啊！」楊文科表示那年他才27歲，在新竹縣政府地政科任職，開幕當天也在場觀禮，蔣經國院長也親臨現場，由縣長林保仁等首長陪同，現場是歡聲雷動。

除了開幕表演，楊文科表示印象最深的是田徑賽，百米賽跑最為激烈。他指出，當時鄉親踴躍到場加油，場外也有很多攤販聚集，讓大家觀賽外還可吃美食，是非常歡樂的景象。

影片也可看出開幕式有許多學校的儀隊、樂隊以及歌舞演出，還有如今已成絕響的千人排字表演，今昔對照下呈現滿滿「懷舊感」。楊文科說，上次舉辦全中運距今約半世紀之久，當年蔣經國院長開創新竹科學園區，新竹已然脫胎換骨。