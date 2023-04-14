澎湖許姓船長涉嫌偽造漁船航跡資料，詐領漁船用油補貼款142萬元，又欠下柴油貨物稅347萬元未繳，漁船因此遭行政執行署高雄分署查封。為了贖回漁船，許男特地向友人借一棟透天厝作擔保品並辦理分期繳款，結果因未按期繳款，害友人房子也被法拍。

2016年12月，許男的漁船遭查緝人員查獲，利用私設非制式GPS天線並藉由干擾器，偽造、變造漁船航跡資料，2年來在澎湖馬公漁船加油站及外垵漁船加油站購油共40次、用油量83萬3637公升，詐領142萬元漁船用油補助，遭移送行政院農委會漁業署執行。

此外，許男還積欠柴油貨物稅347萬元未繳，遭移送高雄分署執行。高雄分署查出，許男名下無存款，只有一艘停泊在澎湖的漁船，立即予以查封。

許男靠捕魚維生，以當下的經濟情況，無法一次繳清欠款，於是向友人借了一棟位於馬公市的透天厝做為擔保品，辦理分期付款。

沒想到，許男繳了幾期後就欠繳，高雄分署立刻廢止分期並限期繳納，許男置之不理，結果友人抵押的透天厝直接被法拍，拍得406萬元，直接足額清償。

高雄分署提醒民眾，如因違規遭裁罰應主動繳納罰鍰，如確實有經濟困難，可向高雄分署辦理分期繳納並應按時繳款，切勿置之不理，以免遭受強制執行。