曾志偉今(14日)過70歲大壽生日，2021年他入主香港TVB成為總經理，先前電視台提前幫他暖壽，找來一票女星獻吻祝賀。近日，有網友在飛機上捕獲野生曾志偉1人出差，他到了商務艙先打量四周，接著開了螢幕，看《窒友梅根》（港譯：《人工殺姬》）20分鐘後覺得無聊，接著點開古天樂的《明日之戰》，全程看得津津有味，似乎還是比較喜歡港片勝過好萊塢電影。

曾志偉2年前受邀加入TVB的高層群，不僅當企劃，也拾起麥克風當主持人，壓力不小的他，今年2月卻遭電視台股東連署抗議，眾人開了粉絲專頁「大台小股東聯盟」，細數TVB的7大過失，包括和附屬公司自建應用app「埋堆堆」等相關公司關係不清晰；投資星美債券失利；由盈轉虧、經營不善；財務混亂；；投資與本業無關；和邵氏兄弟關係「撲朔迷離」（藝人離開TVB轉投靠邵氏仍可以拍攝TVB的電視劇）；用人不當（特別點名許濤、曾志偉、蕭世和及樂易玲等人），共7大宗罪。

對此，TVB回應對方的指控沒有根據，會保留法律追訴權，曾志偉被問此事，則低調說：「因為公司已經回應了，今天要做節目不方便回答這些，將來我想如果再有問題的話，我再回答」。女兒曾寶儀出席活動時則表示曾擔心爸爸太累，想叫他離職，但最近回香港發現爸爸在孩子之間很有人氣，小孩會用「看到米老鼠」的眼神看曾志偉，讓曾寶儀與有榮焉，「真的很感動」。

近日，電視台提前幫曾志偉慶生，邀來樂易玲、薛家燕、肥媽Maria Cordero、劉佩玥等女星站台，讓曾志偉笑得樂不可支。而早在本月10日就有網友於飛機商務艙偶遇他，「他看了20分鐘《人工殺姬》後略微覺得沉悶，又打開了古天樂的《明日之戰》，全程津津有味邊吃邊看」，可見偏愛港產科幻動作片，又加上是自己朋友古天樂的製作，才讓他看得如此出神。