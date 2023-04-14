由教育部及內政部主辦的「防災總動員-第11界防災校園大會師」，將於15、16日在高雄駁二P2倉庫舉辦。（楊舒婷攝）

由教育部及內政部主辦的「防災總動員-第11界防災校園大會師」，將於15、16日在高雄駁二P2倉庫舉辦，現場邀集全國各部會、地方政府及防災校園學校擺攤，分享和交流各縣市的防災知識與技巧，提升國民防災素養。

為了因應不同的災害，本次活動有多部門共同參與，也有多間學校到場分享防災知識，例如高雄市立中山國中透過問題導向學習，設計淹水間檢測警示模組，並串接通訊軟體，達到預警及運作抽水幫浦的效用。

教育部次長劉孟奇表示，活動在北部舉辦多次後終於又回到南部舉辦，最主要就是展現校園防災的教育成果，台灣共有400萬的師生，在災害來臨時，校園本身的師生要有防災意識、校園本身要有防災的韌性；更重要的是，校園在防災中經常是核心，所以不只是師生能夠保護自己，也能協助社區做為防災網路的核心和傳播基地。

高雄市長陳其邁表示，校園單位分享彼此的防災教育經驗，透過不同的工作坊學習不同的活動，也培養學校師生從做中學，加強防災意識後再拓展到社區，讓防災意識更加健全。因為每個縣市的災害類別及型態都不同，因此藉由大會師彼此交流，可以促進不同的災防意識。