其中，漢翔一開盤即爆出大量、盤中股價最高衝到56.60元、續創新高價，短短1個半小時爆出逾12萬張的成交天量！

而無人機大廠雷虎所屬尖端長程無人直升機，去年10月正式通過經濟部「軍民通用無人機能量籌件計畫」審議。14日開盤不久即鎖住漲停71.90元、大漲6.5元，成交量7700多張，還有1萬多張買單高掛！

已被列為警示股的寶一，早盤同樣爆量大漲，盤中最高衝到49.60元、大漲逾6％，續創新高價，成交量已破3萬張！