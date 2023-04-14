香港信報報導，國指開盤漲23點報6,898。科指開盤漲0.26％報4,170。

個股方面，騰訊開盤漲0.9％報366.4港幣。友邦開盤跌0.1％報84.65港幣。

美團開盤漲0.3％報131.3港幣。阿里巴巴開盤漲0.37％報94.5港幣。金價續升，紫金開盤漲2.4％報14.48港幣。融創中國13日復牌大跌五成半，14日開盤再跌14.7％報1.74港幣。

滬指開盤漲8點 深成指漲0.18％
恒生指數半日跌121點 中芯國際漲6％
港股早盤升171點 阿里、京東貢獻逾百點
#開盤 #港幣 #騰訊 #點報 #恒指