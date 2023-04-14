香港信報報導，國指開盤漲23點報6,898。科指開盤漲0.26％報4,170。
個股方面，騰訊開盤漲0.9％報366.4港幣。友邦開盤跌0.1％報84.65港幣。
美團開盤漲0.3％報131.3港幣。阿里巴巴開盤漲0.37％報94.5港幣。金價續升，紫金開盤漲2.4％報14.48港幣。融創中國13日復牌大跌五成半，14日開盤再跌14.7％報1.74港幣。
港股13日上漲34點後，14日早盤開盤漲約0.4％。恒指開盤漲78點報20,422，升返50天線（約20,378）之上。
香港信報報導，國指開盤漲23點報6,898。科指開盤漲0.26％報4,170。
個股方面，騰訊開盤漲0.9％報366.4港幣。友邦開盤跌0.1％報84.65港幣。
美團開盤漲0.3％報131.3港幣。阿里巴巴開盤漲0.37％報94.5港幣。金價續升，紫金開盤漲2.4％報14.48港幣。融創中國13日復牌大跌五成半，14日開盤再跌14.7％報1.74港幣。
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