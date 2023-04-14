根據日經亞洲報導，美台商業協會會長韓儒伯於受訪時透露，美國約有25家軍工業者將於5月初組團訪台，目的在於強化與台灣防衛工業合作關係，並針對美台聯手進行無人機與彈藥生產進行討論，可望為國內軍工產業帶來新商機。
此外，停辦多年的「台北國際航太展」確定於今年恢復舉辦，目前多家國際知名國防工業大廠都已報名參展。台北國際航太暨國防工業展將結合最新產業趨勢及技術重磅回歸，以政府「六大核心戰略產業」為主軸，展示軍民整合的國防及戰略產業，軍工股題材不斷，吸引資金流入相關個股。
軍工股成為短線客進出主要族群，指標股漢翔（2634）盤中交投熱絡，爆出逾12萬張大量，台船（2208）股價衝高後回落，成交量亦達7.8萬張，和成（1810）、興采（4433）、雷虎（8033）紛紛拉上漲停板，成為14日盤面上亮點。
根據日經亞洲報導，美台商業協會會長韓儒伯於受訪時透露，美國約有25家軍工業者將於5月初組團訪台，目的在於強化與台灣防衛工業合作關係，並針對美台聯手進行無人機與彈藥生產進行討論，可望為國內軍工產業帶來新商機。
此外，停辦多年的「台北國際航太展」確定於今年恢復舉辦，目前多家國際知名國防工業大廠都已報名參展。台北國際航太暨國防工業展將結合最新產業趨勢及技術重磅回歸，以政府「六大核心戰略產業」為主軸，展示軍民整合的國防及戰略產業，軍工股題材不斷，吸引資金流入相關個股。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。