【全程字幕】巴西外交官輕生案新事證？ 應曉薇再揭「關鍵錄音檔」

我國駐巴西聖保羅辦事處組長王之化，上個月於巴西當地輕生，引發社會各界議論。雖然外交部方面已經證實，政風處將派遣2名人員前往巴西當地進行調查，不過國民黨台北市議員應曉薇14日上午與總統府前副秘書長羅智強舉行記者會，公布最新錄音檔，直指辦事處長馮光中在當地用工程標案索要洗衣機、洗碗機等家電。羅智強則指出，王男輕生後，身為上司的馮隨即用「王有憂鬱症」為藉口推託，根本就是日本大阪「蘇啟誠案」的翻版。

應曉薇再度公布錄音檔，是今年2月初馮姓處長與當地工程廠商的對話內容。其中馮除了明確指出是因為該廠商能夠替其核銷洗衣機、洗碗機等相關費用，所以才把整個工程包給廠商，不過雙方因為施工過程中，疑似有工人偷竊錢財的緣故，才針對相關款項問題重新協議。應曉薇說，根據這樣的內容，馮姓處長的作為已經公然違法，並且涉及圖利、貪汙等刑責。

應曉薇怒批，相關錄音檔都是巴西外館人員所提供，可想而知很多人都已經受夠了馮姓組長的相關作為，不僅不願意替其背書，更因為不想成為共犯而錄音自保。應曉薇說，雖然外交部方面即將派出調查團，但希望不是只針對洗碗機、洗衣機等事件進行調查，是要真正查明王姓組長輕生原因，以及馮姓處長在當地還有多少涉及不法的行為。

羅智強則指出，馮姓處長跟本就是「巴西謝長廷」，原因在於王男輕生一案，跟本與2018年駐大阪辦事處長蘇啟誠案如出一轍。「當年蘇案在發生後，謝長廷也推稱蘇啟誠有憂鬱症；現在王之化被逼得以死明志，也被馮光中說是憂鬱症，外交部要如何解釋？」羅智強說，馮出了這麼大的紕漏，到現在還能留在巴西聖保羅當地，質疑「到底後台有多硬？是不是外交部長吳釗燮在力保？」

羅智強說，事發到現在外交部仍舊持續推諉卸責、官官相護的態度，根本沒有拿出誠意要好好處理。「所轄的辦事處鬧出人命，馮光中你還不滾回來說明？這不是給家屬的基本交代？怎麼還會讓家屬得自行找民代申冤？馮光中對得起王之化？早就該被懲處了。」羅智強說，外交部必須得拿出應有的態度，從蘇啟誠案到現在，不要一而再再而三逼死優秀的外交官。