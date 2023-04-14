新北市教育局2021年起攜手中華民國財稅會計學習交流協會，首創「五年會計專業人才培育計畫」，讓學生結合領域知識及實務經驗，五年培訓後，目標取得記帳士及會計師證照，加入百萬年薪金飯碗專班。今年招生範圍擴及全國，每縣市預計錄取30人，課程費用由協會資助、全程免費，本月21日截止報名。

教育局表示，此計畫招收全國公私立高中職專業群科2年級以上學生，培養學術與職場能力。分在校期間、專業實習兩階段，涵蓋會計專業知識、業界實習、租稅申報實務等養成課程。

學生由高二或高三起利用課餘時間接受培訓，並到事務所實習，高中職畢業後，獲得協會輔導報考大學進修部會計相關科系，晚上繼續就讀科技大學。白天由協會媒合進入理想的會計師事務所工作，獲得薪資和專業加給，若考取記帳士證照，每月薪資將再增加5000元，並可享受每學期最高1萬5000元的學雜費補助。學校的系統知能加上實務經驗，將奠下考取相關證照的絕佳基礎。

財稅會計學習交流協會理事長陳英志表示，協會致力培養未來會計產業接班人，與1015家會計師及記帳士事務所聯合，全國北、中、南及東部各地設有專責人員協助工作媒合與專業訓練。也強調，這是「要培養人才，而非人力」的計畫，本次更擴大鼓勵全國優秀學生積極參與。

錄取專班的溫于媃表示，自己去年在三重商工師長鼓勵之下報名，目前就讀台北商業大學進修部，白天在事務所工作，穩定的薪水讓自己經濟獨立，還可以幫助家用。實務工作經驗可與課堂上學習到的理論相應證，點滴累積的經驗，讓自己更有信心，面對未來記帳士及會計師之路。

教育局長張明文表示，新北結合跨界產業和民間資源，培育各群科技職學生，成為世界頂尖人才，感謝協會和千家會員廠商，讓學生在求學期間能與業界合作，體驗職場真實情境，又能兼顧升學。新北市以四年8億經費投資技職教育，推出全國首部「新北NO.1技職6.0」技職教育政策白皮書，秉持新北市X新未來X新技職的理念，帶領技職學生邁向未來。