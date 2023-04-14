嚮辣擁有6種和牛玩味吃法，加上海鮮及冰品無限吃，堪稱吃到飽愛好者的天堂。（王品集團提供）

活動期間只要擦上最有自信的紅唇搭配指定套餐，可享頂級龍蝦。（王品集團提供）

強強聯手一向是餐飲業玩話題的慣用手法，王品旗下集團嚮辣和牛麻辣鍋，看準主力產品及時尚的品牌風格，首創餐飲新話題，與開架唇彩霸主Maybelline液態唇膏跨界合作，活動期間只要擦上最有自信的紅唇搭配指定套餐，就能用千元享用６種和牛及頂級龍蝦（價值899元），現場參加小活動還有機會獲得Maybelline彩妝組（價值1500元以上）。

嚮辣將客人們最熟悉的麻辣鍋紅色印象，透過唇膏的紅，展現女性的自信與美麗。本次與Maybelline液態唇膏跨界合作，標榜吃完麻辣鍋後，嘴唇火辣紅色宛如完妝的樣態；另Maybelline液態唇膏絲絨滑順的質地包覆雙唇，顯色、服貼又持妝，讓愛美又嗜辣的客人，即使用完餐後依舊能不掉色、不斑駁。

從4月開始到5月更祭出輕奢加碼禮回饋女性客群，活動期間擦上紅唇與閨蜜結伴同行，來品嚐麻辣鍋與限定食材碰撞的新滋味；每桌4人（含）以上擦紅唇、點海陸頂級嚮套餐，並在IG或FB發限時動態 @嚮辣和牛麻辣鍋，每桌即贈「頂級龍蝦」乙份。

此外，在卡片親上唇印，並在卡片背後寫下真實姓名與電話投入店內紅唇票箱，就可獲得滿千折百現金折價券乙張（限下次消費使用，使用期限2023／5／1-6／30），同時可參加每月抽獎，幸運顧客可獲得Maybelline彩妝組（每月各店一名）。

紅唇之夜Lady’s Night也是此波活動亮點之一！女性朋友在即日起至5／31的每週三21：00後入店用餐，指定套餐享嚮辣獨家調酒無限供應！還有夜店般的燈光、圍繞混音JAZZ、重低音舞曲的用餐環境，4／30前完成任務再加碼贈送Maybelline液態唇膏乙支(各店限量100支，送完為止)，音樂、美酒、麻辣鍋，嚮辣不僅要滿足妳的味蕾，更細心營造出別於以往的用餐氛圍，女性朋友還不快來辣一波，在小周末吃鍋配酒、放鬆chill，享受微醺紅潤閨蜜夜。

嚮辣不僅用時尚店裝吸引年輕嗜辣族前來嚐鮮，在食材挑選及調味搭配的層次更深得老饕們的味蕾，令各年齡層的客群想要一試再試。其中，人氣湯頭「有骨氣麻辣湯」，首創在麻辣湯底中加入豚大骨，肉質軟嫩富有膠質，搭配涮料暢辣有味，也屬最有料的麻辣鍋。

而和牛、海鮮控來店必點，6種和牛玩味吃法，搭配天使紅蝦、特級草蝦等多樣極品海鮮，讓客人無限享用頂級海陸食材，包含頂級和牛霜降、頂級和牛雪花、熟成極上和牛，更有在業界獨占鰲頭的3種風味和牛，以鮮切肉品搭配老饕三味碟－香蔥、孜然、麻辣，讓牛肉風味更顯層次豐富。店內超過100種自助吧，更是頂級冰淇淋愛好者的天堂，哈根達斯、COLD STONE等16款冰淇淋，絕對讓追求高CP值的吃貨可以盡情大吃一頓。