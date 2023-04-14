今紅綠燈上方也掛上汽車禁止左轉指示牌，不過當地民眾表示，這幾天還是很多人左轉，但相信習慣後會減少事故發生率。（吳建輝攝）

警方表示，目前路面標線已經全線改進完成，後續包括限速、機車禁止迴轉、汽車禁止左轉指示牌等，也會陸續架設上去。（吳建輝攝）

當地民眾表示，大家下橋車速又都不慢，常常看到大小車爭道，這樣不出事才怪，早就應該改了，非要等出事才調整。（吳建輝攝）

上月彰化市中央路橋下橋處發生嚴重死亡車禍，彰化縣政府交通處、警察局、市公所等單位聯合會勘，探究車禍主因後，現今下橋處均改為直行車道，路面標線也改完，今紅綠燈上方也掛上汽車禁止左轉指示牌，不過當地民眾表示，這幾天還是很多人左轉，但相信習慣後會減少事故發生率。

彰化縣彰化市中央陸橋上月一輛大貨車下橋時，不慎擦撞同向的機車女騎士，女騎士倒地後遭大貨車輾斃，頭顱當場破裂死亡；當時有專家表示，機車下橋後直接匯入外側車道，貨車下橋也是跟著標線走到外側車道，但橋上有慢車道加外側車道寬度，但下橋後直接縮減成一車道。

當地民眾認為，道路設計不良就是導致這起悲劇的主因，從橋上到要下橋路口時，所有車種包括大車、汽車、機車等都匯集到一路口，大家下橋車速又都不慢，常常看到大小車爭道，這樣不出事才怪，早就應該改了，非要等出事才調整。

事發後，彰化縣議員許雅琳責成相關單位到現場會勘，包括縣府交通處、縣警局、市公所、當地里長等，經討論協調後，將現場改為2線道，並恢復機車道，同時取消內線左轉道改為直行道，要左轉的車輛必須前行到下個路口才能左轉。

警方表示，目前路面標線已經全線改進完成，後續包括限速、機車禁止迴轉、汽車禁止左轉指示牌等，也會陸續架設上去，提醒用路人下橋時容易造成車速過快，應減速慢行，並依據相關交通號誌指示行駛，避免發生危險。