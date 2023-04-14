台灣身為珍珠奶茶發源地，也因其獨特魅力成功做好國家外交，每年出口至國外的粉圓需求量已是上億，足見這股「奶茶熱」仍未消停。但小小一杯珍珠奶茶其營養組成價值低，熱量約600至700大卡，正常糖的含糖量也超過50g，而身體最需要的蛋白質僅1.4g，長期飲用對身體的負擔不可輕忽。而針對專業運動員，或是正在實施高蛋白減肥法的民眾更是碰都碰不得。因此知名乳清大廠Optimum Nutrition就特地開發了「金牌WHEY奶茶風味乳清蛋白」，為注重身體身體健康的民眾提供另一種優良選擇。

全新「金牌WHEY奶茶風味乳清蛋白」以專業乳清分離技術打造最高純度的乳清和濃縮蛋白，每一匙乳清粉搭配240ml的冷水，就能神還原出台灣知名的奶茶風味乳清飲品，每杯蛋白質約24g，並含5.5g BCAA，幫助維持和修復肌肉組織，就算加入珍珠奶茶的靈魂人物－粉圓，也不用擔心熱量破表，是可以放心替代珍珠奶茶的絕佳飲品。