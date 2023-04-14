中國大陸駐比利時王國大使館網站14日消息，中國駐比利時使館13日回應比利時外交部涉台灣問題表態，強調維護國家主權和領土完整是每個主權國家的神聖權利，在涉及國家主權的問題上不能採取雙重標準。

有記者問，當日比利時外交大臣在比利時眾議院就台灣問題答問，中方對此有何評論？

大陸駐比利時使館發言人表示，中方注意到比利時外交大臣拉比卜有關表態，對此表示關切。台灣是中國的一部分，台灣問題涉及中國主權和領土完整，純屬中國內政。

發言人強調，維護國家主權和領土完整是每個主權國家的神聖權利，在涉及國家主權的問題上不能採取雙重標準。當前台海和平的最大威脅是台獨分裂行徑和外部勢力對其縱容支持，中方環台島有關演習是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。

發言人指出，一個中國原則是國際社會普遍共識，也是中比關係政治基礎。在一個中國原則基礎上，中比不斷深化全方位友好合作夥伴關係，符合兩國的共同利益。中方願同比方一道，推動中比關係健康穩定發展，更好造福兩國和兩國人民。