《毒舌大狀》香港上映後創票房奇蹟 （華映娛樂提供）

香港電影《毒舌大狀》由香港票房天王黃子華領軍演出，《寒戰2》編劇吳煒倫首次執導，以毒舌律師靠著三寸不爛之舌打擊權貴的痛快題材，上映後，口碑爆棚，在香港創下票房奇蹟！電影在台灣上映也累積出好口碑，讓票房導演九把刀和監製金百倫看完後都大呼好看，發文力挺，引發網友和影迷的熱烈討論，再掀起一波熱潮。

香港電影《毒舌大狀》不但在香港賣破票房紀錄，在其他地區也陸續開紅盤，在馬來西亞也打破香港電影在當地的票房紀錄，在大陸市場也成為票房冠軍。電影由《寒戰2》的編劇吳煒倫編劇並首次執導，主角黃子華獨特的演繹風格，再加上金馬影帝謝君豪及潛力新生代演員王丹妮、廖子妤、楊偲泳、何啟華及栢天南等人的生動演出，讓電影口碑更上層樓。因為台灣觀眾較不熟悉電影中的香港影人，在台灣並未進行大規樣的放映，但上映三周仍有破百萬的票房成績。

《毒舌大狀》在台灣慢慢累積出口碑，票房導演九把刀在忙著當二寶爸之餘，擠出了時間觀賞了電影後，忍不住發文讚美，「那種好看！是很想用力鼓掌！很想大聲說！大家都快去看！要當好人！亂世之中壞人越多！就越要當一個好人！那種好看！是我心中電影力量的最高級別啊！」更指出劇本和演員都很優秀，充滿了電影的心，「這是騙不了人的，一個導演帶領一群演員，一起激發出電影的魂魄，那股雄渾不折的力道，直射強權，是血性！」更大呼《毒舌大狀》的票價值100萬！

九把刀熱血滿滿的發文，引發粉絲熱烈回應，也讓演出的楊偲泳和何啟華留言感謝，導演吳煒倫也特別留言回應，「感謝刀大，電影拍了出來，有人真心喜歡就好！」九把刀也回說：「太精彩了！五體投地！大氣大器之作。」港台兩大票房導演開心交流。《當男人戀愛時》及《關於我和鬼變成家人的那件事》的最美監製金百倫也發文表示《毒舌大狀》太好看了！同樣熱血的說：「這就是我下班後想進戲院看到的電影啊啊啊，我拜託你們全部都去看，就算地點很遠，場次時間很怪也要看！」兩人發文後不但引發一波網友的討論潮，也讓票房又再穩定成長。