大陸低階智慧型手機回補庫存急單，且部分訂單由2月遞延至3月，推升宏捷科(8086)及全新營收，全新3月合併營收擺脫2月谷底躍增至1.84億元，月增87.48%，但年減35.66%，累計第1季合併營收為3.94億元，年減53%。

全新表示，去年年底存貨去化有感，存貨數量已趨於健康水位，農曆年後，客戶端陸續回補庫存，產能利用率已較過年前回升，2月將是2023年單月營收低點，接下來營收有機會逐月並逐季向上。

雖然全新營收已於2月落底，美系外資報告也預期全新因非蘋中低階智慧型手機PA訂單回流，第2季營收可望季增44%，但這也意謂第2季營收仍將年減23%，美系外資亦指出，高階非蘋智慧型手機PA庫存仍高，雖然3月及4月全新有急單，但出貨可否持續仍須視智慧型手機需求能否進一步復甦，我們將全新2023年獲利預估下調29%，但維持2024年預估，由於全新評價已高，將評等降為「減碼」，目標價為75元。