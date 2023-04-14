個股中以飯店股領漲，寒舍(2739)、雲品(2748)、夏都(2722)同步亮燈漲停，其中寒舍以65.4元創上市新高、雲品回升至1個半月高價。老爺知(5704)止跌強彈9.44％，六福(2705)、晶華(2707)分別勁揚6.45％、5.29％，同步回升至1個月高點，富野(2736)亦走揚4.73％。
旅遊股中雄獅(2731)再度強攻漲停價179元，創2015年7月中以來近7年9個月高價，鳳凰(5706)及易飛網(2734)同步走揚3％居次，山富(2743)及五福(2745)亦穩揚逾2％，僅燦星旅(2719)高檔震盪、一度下跌3.92％獨弱。
餐飲宴會股表現亦見轉強，由新天地(8940)亮燈漲停領軍、瓦城(2729)勁揚5.49％居次，王品(2727)、豆府(2752)、八方雲集(2753)同步穩揚逾4％，漢來美食(1268)、美食-KY(2723)、揚秦(2755)同步走揚約3.5％
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