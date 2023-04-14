台股今日開高走揚逾百點，觀光股在政府普發6千元現金題材激勵下表現強勢，上市類股指數勁揚4.33％至145.81點、回升至1個半月高點，領漲盤面各類股。上櫃類股指數則開低後翻紅走揚，上漲2.05％至97.56點，亦位居各類股漲勢前段班。