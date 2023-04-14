去年疫情解封，展演活動陸續恢復，必應營運主力演唱會業務自去年第3季開始逐漸重返成長軌道，去8月份營收回升到1億元之上，12月適逢演出旺季，單月營收達3.25億，第4季營收高達7億元，單季獲利達到0.65億元，每股盈餘1.46元，僅次於2018年第3季的0.71億元，也是疫後以來新高。

第1季雖然有農曆假期影響，但營運仍持續加溫，單季營收2.74億元，年增35.4％。展望第2、第3季，海外業務因歐美、星馬、日本及大陸等地區陸續解封，演出限制鬆綁恢復熱絡，必應承接的演出場次遍及世界各大城市，包括五月天「好好好想見到你」、林俊傑「JJ20」世界巡迴演唱會、周華健「少年俠客」世界巡迴演唱會、任賢齊「齊跡.在路上」巡迴演唱會、劉若英「飛行日」巡迴演唱會、田馥甄「一一」世界巡迴台北返場及周湯豪「REALIVE」等超過130場演出。

除了演唱會外，必應也投入各項商業演出及活動策劃製作，今年首次承接的台灣燈會「臺北兔給樂」，在松菸搭建三層樓高的「BUNNY RUNNING」 巨大紙箱外型，結合炫目裸眼3D、互動科技和緊湊故事性的大型聲光體驗，大獲民眾好評；第2、3季更計畫將承接「金點新秀設計頒獎典禮」、第23屆瓩設計獎作品展覽暨頒獎典禮、2023亞洲音樂大賞及第14屆金音獎等大型展演活動，預期第2、3季成長力道可期。

此外，必應2023年陸續獲得國際媒體青睞。英國在報導Live演出製作上首屈一指的權威雙月刊雜誌《TPi》，繼今年1、2月號以封面故事大篇幅報導由必應創造承辦的林俊傑「JJ20」世界巡迴演唱會幕後製作後獲得迴響，3、4月號更繼續以「IN PROFILE：B’IN LIVE」為題，用3頁篇幅介紹了「必應創造」如何在疫情中求變升級，更讚許這個為演唱會、音樂祭、商業晚會和頒獎典禮提供硬體技術搭建到演出設計、前期製作等「一條龍服務」的公司如何維繫熱情。