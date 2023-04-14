裕超輪船長235公尺，船寬40公尺，載重噸99,990公噸，是大島造船廠為裕民航運全新設計建造的99,990載重噸Post Panamax系列中的第三艘，該船不但超前國際海事組織(IMO)船舶效率設計指數（EEDI）第三階段的要求，相較同樣載重噸船舶節能33％之外；同時加裝裕民開發的FSM（Fleet Safety Management）船舶管理平台，透過船聯網將船舶運行及氣象數據同步傳送回公司岸端分析與監控，進一步提升船舶能效，降低故障率及提升營運效率。

FSM船舶管理平台並取得日本NK、挪威DNV、台灣CR、美國ABS等船級社智能船舶認證；除了船舶大型化，單位貨載耗油及操作成本相對降低，又針對船舶節能減排採取低速航行的特性，採用狹長流線駕駛台設計且優化船體線型，降低風及水流阻力，更進一步降低油耗，增加競爭優勢。

由於IMO陸續推出 CII（Carbon Intensity Indicator, 船舶碳強度指標）和EEXI（Energy Efficiency Existing Ship Index, 現成船能源效率指數）並醞釀全球航運2050碳中和或零排放的超高企圖心，裕民也自2014年起開始交付環保節能船型(eco-Ship)進行汰舊換新計畫，在環保轉型取得先機。