本土劇女神璟宣常在八點檔戲劇中演出，精湛演技擄獲不少粉絲，也不定時在社群網站與粉絲分享日常，不過她昨（13日）發文透露凌晨下工後，滑手機滑到一則「台東大火」的新聞，立刻發現這棟慘遭祝融的住宅，正是父親居住的地方，嚇得她趕緊打電話詢問父親是否安好。

璟宣昨（13日）凌晨滑到「台東大火」的新聞，看到報導後睡意全消，因為該棟建築正是父親居住的地方，嚇得她趕緊打電話詢問狀況，好在父親在外地出差不在家，才幸運躲過一劫，繼續追問屋內是否有貴重物品？父親則是淡定回覆：「沒有呀」，異常冷靜的反應讓她相當詫異，不過也體悟到家人朋友平安健康比什麼都重要，並感性道出內心話：「有家人陪伴時，要好好珍惜當下」。

璟宣看到一則火警報導，發現正是父親居住的地方，嚇得她趕緊打電話詢問狀況。 （圖／璟宣 Elissa臉書）

這場大火釀成1死4傷的悲劇，璟宣稍早也透露最新狀況，她指出由於火災後水電管路損壞，父親必須另尋新的住處，對此，網友紛紛留言：「爸爸真的很淡定，是否可以勞請里長先幫妳們先關心一下」、「看到照片火好大，嚇到了，人平安最重要」、「幸好璟宣姐的令尊沒有被災難波及到」、「有貴重物燒掉就算了，家人平安是無價的」。

璟宣在戲劇《美麗人生壯志高飛》飾演反派「安琪」一角，讓觀眾恨得牙癢癢，甚至威脅要性侵她，嚇得她公開截圖表示「人身安全受到威脅」，但也不忘再次強調「我只是個演員」，呼籲觀眾不要入戲太深。