亞系外資表示，過去6個月看好聯發科是基於其具有彈性的毛利率以及對於Android 智慧手機的可能復甦的預期，加上並未看到大規模的5G晶片價格戰，只是，Android智慧機市場需求的拉動包括在大陸、海外市場表現都不如預期，這也不利於4G SoC 定價。將聯發科目標價從850元下調至769元，並且將評等由優於大盤調降到中性，並將將2023/2024年每股盈利預測下調14%/12%。

亞系外資表示，以中長期來說，智慧手機OEM廠全力發展自製晶片是市場持續爭論的焦點，惟市場多數認為OPPO、小米均採用聯發科處理器，一旦OEM廠啟動晶片自製後，將衝擊聯發科潛在市場規模，只是，聯發科其實真正的威脅恐來自華為，華為恐在壓縮高通和聯發科潛在市場，今年年中為關鍵觀察時間點。

另外，亞系外資也點出，現階段5G晶片的價格競爭仍可控，降價僅局限少數型號，包括高通S8550、聯發科天璣8200/8300、700系列等。