民進黨台北市士林、大同區初選「堅偉大戰」越演越激烈，北市議員王世堅昨赴北市刑大提告，直指立委何志偉陣營製作抹黑文宣，內容包括「王涉入中泰花園200億拆除案」，為此前民進黨立委蔡啟芳，今開記者會，痛批那些抹黑王世堅的人，也表示「我不出面說公道話，我對不起良心」。

蔡啟芳指出，自己就是「中泰花園案」的當事人，自己向當時的市長柯文哲申請都更，但北市府藉故拖延，說是有人有異議不能拆除，但拆除執照只有1年，所以找了很多北市議員，民進黨籍的議員幾乎都找過了，結果只有王世堅願意出面和市府開協調會，結果卻被說成王世堅介入都更案。

蔡啟芳痛批，中泰花園裡面連釘子戶都沒有，都沒人住爛成這樣，還擺在那十幾年不拆，難道沒有公共安全問題？沒有影響市容觀瞻？北市議員竟然沒幾個人幫我們講話。

他說，除了王世堅，松山區議員就只有許淑華、秦慧珠替我們說話，可惡的是還有議員配合都更禿鷹阻擋拆除，現在還跳出來要參加立委初選，他也點名此人就是議員洪健益，而最可惡的是柯文哲，無視法令，當市長以為自己在當皇帝，害我們有執照，花很多錢要做空污、水污，結果不能拆。

蔡啟芳強調，是不是何志偉拿這個攻擊王世堅，自己並不曉得，但這件事變成黑函，而且跟事實有出入，自己是當事人當然要出面。

媒體詢問，是否支持王世堅重回立院？蔡啟芳表示，當然支持，因為他的為人世間少有，以前在立法院的表現也有目共睹，而自己在開這場記者會前並沒有通知王世堅，只跟他說過若他告人需要出庭作證，一定會到場。