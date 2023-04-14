美國一批高度機密軍事文件外洩，內容攸關烏克蘭戰爭和其他國安議題，引發對美國保護敏感機密能力新一波質疑。涉案的空軍國民兵泰謝拉（Jack Teixeira）今天被捕。

綜合美聯社和法新社報導，21歲的泰謝拉專精資訊技術，2019年9月入伍現為空軍上等兵，軍階屬空軍現役人員中第3低。

聯邦調查局（FBI）執法人員前往他在麻薩諸塞州的住處順利將他帶回羈押。司法部長賈蘭德（Merrick Garland）說將依「間諜法」（Espionage Act）以轉移或傳輸機密國防資訊的罪名起訴泰謝拉。

泰謝拉是在一個線上私聊群組中披露機密文件。賈蘭德沒有說明可能的犯案動機，但據群組內一些成員描述，泰謝拉的動機更多是炫耀自己的能耐，而不是出於意識形態。

這個群組名為Thug Shaker Central，約有24人參與，成員基於對槍械、軍事裝備與上帝信仰的共同愛好而在社媒平台Discord創設會員私密群組，當中有些人來自俄羅斯和烏克蘭。他們在裡面大談喜愛的槍枝型號、分享迷因和各種笑話，其中有些帶有種族歧視。他們也一直在討論包括俄烏在內的各項戰爭。

美國軍方和司法部調查這宗近年最受矚目的情報外洩事件，釐清泰謝拉在網路聊天室分享的敏感政府機密最後為何流傳到全世界。美國國防部形容此案是「非常嚴重的國安風險」，如今主嫌泰謝拉被捕，勢必引出種種疑問：一名年輕、層級又低的阿兵哥何以犯下情節如此重大的違法行為？

泰謝拉是「網路傳輸系統專家」，專長是資訊技術，負責軍事通訊網絡，包括網路布線和集線器。一名國防官員告訴美聯社，泰謝拉的職務讓他得以獲得較高層級的安全許可，因為他也可能肩負確保網路安全任務。

泰謝拉被全副武裝的探員逮捕時，只穿著T恤和短褲，他14日將在麻州首次出庭，也可能被送上軍事法庭。

目前還不清楚他有否找到辯護律師。記者取得據稱是他母親的電話號碼，傳訊息後未獲回覆。

外洩機密文件涵蓋詳述烏克蘭軍事據點的簡報幻燈片、國際援助烏克蘭的評估報告和其他敏感議題，例如俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可能會在什麼情況下動用核武。美國官員沒有逐一證實文件的真實性。

目前也不確知有多少文件外洩。美聯社大約看過50份文件，有人估算總數可能多達數百份。

一般認為這起洩密事件始於Discord平台，很多用戶是線上遊戲玩家，據信泰謝拉多年來在這個平台上傳有關槍枝、遊戲及迷因內容，有些與他聊過天的人說，他也上傳過理應嚴守的美國機密。

「華盛頓郵報」報導，泰謝拉起初用手寫方式把機密文件內容分享到群組，之後開始拍照，還告誡群組成員不要外傳。

調查媒體「冒險者」（Bellingcat）和「紐約時報」最早披露泰謝拉的身分，聯邦官員隨後證實泰謝拉是調查中的關係人。

華郵引述一名知情官員指出，雖然泰謝拉在部隊裡並非資深，但他可以藉由名為「聯合全球情報通聯系統」（Joint Worldwide Intelligence Communications System）的國防部電腦網絡取得高度機密的軍事情報。泰謝拉可透過這套系統看到並列印機密文件。

一名2020年之前在Discord上因共同興趣而結識泰謝拉的友人，描述泰謝拉是愛國者、虔誠的天主教徒和自由主義者，對槍械感興趣並憂心美國的未來。

這名友人後來也加入這次出事的Thug Shaker Central群組，後來還見過泰謝拉本人。他說走出網路的泰謝拉是一個再正常不過的人，但「有些脾氣，與其說是領袖型，不如說好為人師」。

這名友人回憶說，泰謝拉2022年2月左右開始在 Discord上分享機密文件，當時烏克蘭戰爭才剛爆發。泰謝拉認為這是場「理應有更多共同點而非歧異」的兩個國家間一場令人「沮喪」的戰爭。泰謝拉分享機密文件目的是想「教育一些他當成朋友並可信任的人別被外界的宣傳所騙」。

友人說泰謝拉無意危害國家安全，只是想以只有他知道的管道讓群組內的年輕人能更看清議題，「他熱愛美國，但就是對國家的未來沒有信心，但他終究會站在美國這邊」。

泰謝拉被捕後，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）發布聲明說，五角大廈將檢討「情報權限、可靠性和管制程序」，以防未來再發生洩密事件。