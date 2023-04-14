美國前總統川普今天在紐約為一宗民事訴訟案宣誓作證數小時，他和3名子女在此案被控商業詐欺。他上週才因另一起案子在曼哈頓法庭面對歷史性刑事起訴。

法新社報導，共和黨籍的川普正面臨一連串州、聯邦和國會調查，很可能讓他參加明年總統大選的行動變得複雜。

這次冗長的宣誓作證，是川普在紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）提出的這起訴訟中第2度接受提問。

76歲的川普於當地時間上午10時左右抵達詹樂霞位於曼哈頓下城的辦公室，直到過了晚間6時30分才回到第五大道上的川普大廈（Trump Tower）。

作證前，川普在他的自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social）發文說：「這起民事案件很荒謬，就像所有其他針對我的選舉干預案一樣。」

川普的委任律師和詹樂霞的發言人均未就提問置評。

詹樂霞去年9月對川普、小唐納．川普（Donald Trump Jr）、艾瑞克．川普（Eric Trump）和伊凡卡．川普（Ivanka Trump）提告，指稱他們在川普集團（Trump Organization）犯下「難以置信」的欺詐行為。

詹樂霞指控，他們多年來有計劃地對稅務人員、貸方和保險公司說謊，慣常虛報集團財產價值以中飽私囊。

川普目前在爭取共和黨提名參加明年總統大選的角逐中領先，他仍以他反覆提及的「政治迫害」來描述此案。

川普因涉嫌於2016年總統大選競選期間支付封口費給色情片演員「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），成為美國史上首位被刑事起訴的前總統，上週出庭應訊。