為對抗高通膨，歐洲央行已連續6次至少升息兩碼，創其史上最快升息速度。但鑒於銀行業危機引發的不確定性依然很高，加上之前升息尚未完全在經濟中發生效應，因此決策官員認為此時有必要對於升息採取更謹慎態度。
此外法國央行總裁戴加洛（Francois Villeroy de Galhau）周四在華盛頓發表演說也指稱，雖然目前判定5月會議利率走向還太早，但他認為歐洲央行在這波緊縮循環，已完成多數升息。
根據多個消息來源透露，歐洲央行決策官員針對5月會議升息1碼已經逐漸凝聚共識。儘管檯面上仍有其他選項，辯論也還未完全結束。
為對抗高通膨，歐洲央行已連續6次至少升息兩碼，創其史上最快升息速度。但鑒於銀行業危機引發的不確定性依然很高，加上之前升息尚未完全在經濟中發生效應，因此決策官員認為此時有必要對於升息採取更謹慎態度。
此外法國央行總裁戴加洛（Francois Villeroy de Galhau）周四在華盛頓發表演說也指稱，雖然目前判定5月會議利率走向還太早，但他認為歐洲央行在這波緊縮循環，已完成多數升息。
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