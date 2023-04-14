為對抗高通膨，歐洲央行已連續6次至少升息兩碼，創其史上最快升息速度。但鑒於銀行業危機引發的不確定性依然很高，加上之前升息尚未完全在經濟中發生效應，因此決策官員認為此時有必要對於升息採取更謹慎態度。

此外法國央行總裁戴加洛（Francois Villeroy de Galhau）周四在華盛頓發表演說也指稱，雖然目前判定5月會議利率走向還太早，但他認為歐洲央行在這波緊縮循環，已完成多數升息。