教育部體育署14日以線上直播方式辦理「112年運動設施營運管理研習會」，邀請各縣市政府相關單位及全台各地運動中心、體育場館營運從業人員，共計150餘位學員一同連線學習。

本次研習會課程安排以實務面向出發，也依據去(111)年度研習會學員意見回饋增加內容及特邀講師，包含「OT委外實務及閒置空間活化運用實務」、「田徑場館(體育場館)設施與設備維護實務」、「國民運動中心經營實務」及「運動設施營運履約管理與績效評估實務」等豐富內容，邀請南港運動中心葉益吟執行長、國立屏東科技大學休閒運動健康系鄭峰茂教授、桃園市政府體育局綜合規劃科廖維敏科長及北區國民運動中心鄭安國執行長，分享來自學界、業界及公務領域不同視角及經驗值。

研習會透過即時聽打人員和小助理的協助，除了滿足不同族群的需要，更可讓講師即時答疑解惑，課後也透過有獎徵答互動遊戲，確認學習成效，相信大家都能收穫滿滿。

體育署表示，現在全民運動意識提升，民眾喜歡的運動種類也十分多元，對於運動場館從業人員而言，如何與時俱進，並提供優質而安全的運動場所，是運動場館營運管理的重要課題，也是必須續持續精進自我的動力，本次研習會透過各界專業人士共同分享自身經驗與運動場館營運管理的各種眉角，以強化大家的專業知能，一起為全台民眾帶來更優質的服務和運動環境。