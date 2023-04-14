減重健身已成現代養生主流，許多人認為飲食原則應為「多吃蛋白質、少痴澱粉」，但難免又想吃澱粉，因而內心相當掙扎，減重醫師蕭捷健表示，因為肌肉最能有效代謝飲食產生的熱量，只要增加肌肉量，就不用擔心吃進澱粉導致肥胖。他並建議，減重者應先做肌力訓練，再做有氧運動。

蕭捷健在其臉書表示，當人吃下澱粉和糖時，澱粉與糖會變成肝醣，儲存在肝臟和肌肉中，其中，肝臟約儲存100～120克肝醣、即約500大卡，而肌肉是身體中最大的肝醣儲存庫，一般人肌肉中約可儲存300～600克肝醣，最多可儲存2000多大卡的熱量。

他接著說明，肌肉量越多的人有較大的肝醣儲存量，即使偶爾多吃一點澱粉，也不會變成脂肪、而會進入肌肉中。肌肉量大的人只要多做運動，其吃進的熱量很容易就消耗掉了，「因為代謝好，減脂也變得更快。」相反地，肌肉量少的人因肝糖儲存庫較小，吃下肚的糖和澱粉很容易就儲滿，而轉成內臟脂肪和皮下脂肪堆積，造成肥胖。

針對許多人疑惑應先做肌力訓練還是有氧運動，蕭捷健回答，「應先做肌力訓練，再做有氧運動，」因為先做有氧，肌肉中的肝醣可能被消耗光，之後做肌力訓練時就沒力了，增肌效果自然不佳，且只做有氧運動，較難養出大肌肉。