「女裝低腰寬褲」於4月14日至4月20日網路獨家現折200元，只要590元即可入手。（GU提供）

「迪士尼熊抱哥」聯名系列4月17日推出，以迪士尼皮克斯電影《玩具總動員3》中登場的人氣角色「熊抱哥」為主題開創系列。（GU提供）

隨著全民普發現金6000元陸續入帳，日本服飾品牌即日起14日至20日推出「GU網路商店週年慶」優惠，與消費者共同歡慶網路商店七週年，除了全新四大話題聯名系列接力登場，更有超過60款夏日明星商品祭出折扣優惠，最低只要290元。

GU與受到許多遊戲迷推崇的遊戲設計師小島秀夫再次合作，全新推出的「KOJIMA PRODUCTIONS(小島製作)」聯名系列將於「GU網路商店週年慶」首日登場。以其代表性角色「Ludens」為主題推出5款單品，從Oversized襯衫、彈性合身褲，以及具有獨特設計的印花T恤，都可看出小島秀夫所堅持的優良設計、細膩質感。

GU於網路商店週年慶期間，更祭出3大超萌聯名系列，包括「Disney Cats ＆ Dogs聯名系列」，此系列重現迪士尼電影中的經典劇情及角色，加入《小姐與流氓》、《101忠狗》、《妙妙貓》等多個人氣角色，緊接著17日則推出「蛋黃哥」、「迪士尼熊抱哥」兩大聯名系列。今年即將迎接誕生10周年的蛋黃哥，於家居服上呈現各種。而帶有香甜草莓味的熊抱哥，卻是《玩具總動員3》裡的大反派，超萌外型、超派個性的反差形象，受到不少粉絲喜愛，此次聯名系列有T恤、POLO衫、及膝短褲等百搭單品，香甜價590元起即可入手。

「GU網路商店週年慶」期間嚴選超過60款夏日明星單品，從百搭的男女裝T恤、人氣褲款、時尚開領襯衫、短褲、Bra-feel附罩杯上衣，都提供優惠價格讓消費者無痛入手。GU首推受到許多女孩喜歡的人氣單品「女裝低腰寬褲」，easy care及涼感機能的輕薄材質，讓夏日穿搭依舊透氣舒適；褲管自然的垂墜度，搭配低腰褲襠的剪裁設計，更可完美修飾臀部及腿部線條。有百搭的黑、灰、白，以及繽紛的酸性綠、珊瑚玫瑰色，讓女孩們有更多玩色穿搭的選擇。

除了要掌握優惠時間入手心儀的單品，更要聰明選擇支付方式，有機會獲得更大回饋，「GU網路商店週年慶」活動期間，網路獨家LINE購物新客獨享優惠，首購即贈LINE POINTS 100點；活動首3日(4／14~4／16)透過LINE購物前往GU網路商店下單完成，即享7％點數回饋（單一商品最高回饋70點）；活動最後倒數四天(4／17~4／20)以LINE Pay結帳消費並綁定指定信用卡付款，單筆滿2000元，最高可享20％回饋；此外，4月14日至20日期間首次下載GU APP的新會員，還可再獲得50元優惠券乙張。