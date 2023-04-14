新北市消防局今演練狹小巷道救災。（新北市消防局提供）

新北市消防局今演練狹小巷道救災。（新北市消防局提供）

都會區多有狹小巷道，不利大型消防車及裝備器材進入救災，新北市消防局為強化消防人員對狹窄巷道救災效能，今（14）日在板橋區擴大辦理狹窄巷弄搶救演練，操練科目包括快速布線、 架梯破窗破門等，期藉演練加強消防人員對狹小巷道救災熟練，有效快速搶救災害。

據統計，新北市共列管613條狹小巷弄搶救困難道路，為長100公尺以上、寬4公尺以下巷弄。考量窄巷兩側常停有車輛或遮雨棚等違建或路霸，影響救災動線，消防人員需布署多條水帶延伸，故演練快速引導消防車輛連接鄰近消防栓水源，確保水源不中斷及長距離布線、架梯等搶救行動。

演練科目包含智能搶救平板狹小巷弄資訊顯示、水帶子車平面快速佈線、架梯破窗破門救援等實際操演，希望透過平時的演練，加強消防人員火場應變搶救能力，讓災害損失降至最低。同時消防局呼籲，狹小巷弄需保持暢通，勿堆放雜物及違規停車，避免妨礙救災動線。

消防局長李清安表示，運用新式智能搶救平板，可查詢各式圖層，讓指揮官快速掌握狹小巷道、消防水源、安管資料、危險物品場所、太陽能設備場所等關鍵救災資訊，同時能協助消防人員火場安全管制作業，提升狹小巷道救災效能，未來也會持續落實演練。