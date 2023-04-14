蔡英文總統今前往台中視導「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」，感謝國軍堅守崗位，守護國家安全，並表示，未來會繼續提升軟、硬體設施以及加強人員訓練，希望大家持續精進能力。

總統抵達後，先聽取第三聯隊長吳杏「任務簡報」，並至警戒室現地了解任務整備情形，最後也頒發加菜金，感謝官兵們的辛勞付出。

總統致詞時表示，這段期間因應中國軍演，「大家都辛苦了」。空軍第三聯隊擔負捍衛領空使命，另外也派遣天駒部隊輪駐馬公，進行防空攔截及聯合作戰任務。在清泉崗基地的警戒室，24小時都有飛官輪值，做好立即升空的準備。

總統說，今天她來這裡，除了要感謝弟兄姊妹堅守崗位，守護國家安全，更要為辛苦的任務人員加油打氣。她要告訴大家，只要我們團結一致，就能讓國人安心，更讓世界看見我們守護國家的決心。

總統提到，過去幾年，為了提升國軍戰力，第三聯隊所有的IDF A／B型戰機已經提升為C／D型戰機，強化了制空、防空作戰的任務能力。未來會繼續提升軟、硬體設施以及加強人員訓練。

總統強調，大家都是國軍的重要戰力，希望能持續精進能力，也再次感謝大家的努力和付出，「我們繼續加油」。

包括國家安全會議秘書長顧立雄、國防部長邱國正、空軍副司令孫連勝、第五作戰區指揮官李兆明等亦出席是項行程。