有些人天生口才好，當他們說謊時完全不會面紅耳赤，甚至可以滔滔不絕的說，讓人察覺不出一絲破綻，《小鐵星座》運勢專欄分享擅長說謊的前5名星座男，依序是天蠍男、雙子男、射手男、水瓶男、牡羊男是名副其實的說謊高手，認為這是一種交際的方式，可以讓身旁的人感到快樂。

▍第五名：牡羊男

天馬行空的牡羊男既善變又喜歡搞怪，同時也是說謊高手，最喜歡就是把話說一半藏一半，讓聽的人總是摸不著頭緒，對於他們來說這樣令他們很有成就感。

▍第四名：水瓶男

和藹可親的水瓶男平時一舉一動都備受大家關注，愛撒謊其實就源自於喜歡高談闊論。對他們來說，撒謊就是一種交際手段，能夠很好的活躍氣氛，但他們說的這些話都是無傷大雅的。

▍第三名：射手男

能言善辯的射手男，說話比唱歌還動聽，他們的嘴巴就像沾過蜂蜜似的，一開始旁人無法分辨是真是假，但由於他們滔滔不絕地自圓其說，很快謊言就被不攻自破了。就算被戳破，他們還是會將謊言進行到底。不過他們一般都是善意的謊言，不必牢記在心。

▍第二名：雙子男

雙子男擅長編故事，並且還會說得非常精彩，為了炒熱氣氛，還會夾帶著說謊的絕技，而聽的人都願意被他們受騙。雙子男雖然愛說謊，但也是沒有殺傷力的，而是讓旁人覺得很幽默。

▍第一名：天蠍男

天蠍座觀察能力強，一眼就能看穿對方的心思，想騙他們真的不容易，因為他們說謊技術可是非常厲害的。只要不說，沒人能知道心理想什麼，而且天生就缺乏安全感的他們，會用各種謊言來保護自己，如有人想套他們真心話門都沒有。