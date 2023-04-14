響應環保永續，從減少手中飲料的環境負擔做起！台灣麥當勞於4月22日世界地球日前夕，再次邀請大家「環保一杯起」，除持續鼓勵消費者「自備飲料杯省5元」，明（14）日起至5月31日，更攜手可口可樂公司，推出「來麥當勞借循環杯 請你可口可樂喝一杯」活動；消費者凡於指定麥當勞餐廳借用循環杯買飲料，還杯後就能免費獲得中杯可樂兌換券。

出門臨時想喝飲料，卻忘了自備環保杯怎麼辦？或許可考慮利用「循環（外借）杯」。台灣麥當勞響應環保署法規，目前全台有20間餐廳，與在地社會企業「好盒器」合作，提供於櫃檯免費借用「循環（外借）杯」服務。「好盒器」成立於2016年，目前全台已有超過262個借還據點，消費者「甲地借、乙地還」更方便。

而為邀請更多消費者體驗「循環（外借）杯」服務，台灣麥當勞自4月14日起至5月31日，更與長期合作夥伴可口可樂公司合作，攜手推出「來麥當勞借循環杯 請你可口可樂喝一杯」活動；消費者凡於活動期間，至提供循環杯租借服務的麥當勞餐廳借杯購買飲料，並在期限內歸還循環杯，就能免費獲得中杯可樂兌換券一張。