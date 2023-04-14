宜蘭縣立岳明國中小七年級16名學生，計畫7月到尼泊爾山區的照亮英語生命小學，協助當地貧困的孩子，但機票、餐食等費用，就需要117萬元，經師生討論後決定洗車籌旅費，學校邀請洗車達人指導，學生甚至還犧牲兒童節假期練習洗車，盼能用自己的汗水籌措旅費，一圓海外志工服務學習的夢想。

尼泊爾的照亮生命英語小學因在偏遠山區，資源有限，有師資不足等問題，蘇澳鎮的岳明國中小今年度新成立國中部，決定嘗試讓七年級學生與老師，一起報名尼泊爾的海外志工服務營，盼能深切體驗與感受海外艱困環境下的學習經驗。

但一趟尼泊爾之行，每個人來回機票、培訓費、服務期間餐食等費用，1人就要6萬多元，16名學生加上2名老師，估計要117萬，學校想讓每名學生都能成行，也不願家長負擔太重，因此師生討論籌募旅費的辦法。

3月底學校邀請洗車達人指導學生洗車，甚至犧牲4月4日的假期，練習洗家長的車，擅長繪圖、筆記的學生蘇于晴，更將洗車的步驟、方式以圖文並茂的方式記錄下來，也讓洗車達人大開眼界。

校長黃建榮說，公部門補助有限，希望可以從洗車募集20萬元，學生也會到企業簡報，向企業募款，希望能另外募得60萬元，5月13日校慶，學生也會在市集中販售自己種的「學田米」等物募款。

黃建榮說，16天的行程搭飛機來回就要2天，從加德滿都到山區來回也得2天，抵達照亮英語生命小學後，會協助課程教學、校園美化、了解當地社區需求等，期許學生能順利成行，能看到不同國家孩子受教育的過程、試著學習與幫助他人，讓學生更懂得珍惜現有的學習環境。

4月15、16日上午10時至下午4時，是學生的正式洗車日，洗車地點在岳明國中小綠能夢想館，校方說，洗車費用是隨喜樂捐，並沒有固定價格，因每個半小時學生會同時洗3部車，為避免塞車等候，有意洗車者可先電話預約（0932255561，李老師）。