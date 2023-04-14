彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位是假的，遭檢方依加重誹謗罪起訴且遭台北地方法院發布通緝中，人在美國的彭文正委由律師對檢察官黃偉提告求償200萬元，台北地方法院認為，彭的請求沒有法律上理由，不經言詞辯論程序，判決駁回。可上訴。

彭主張，黃偉在2019年9月4日及19日蔡英文總統先後向台北地方檢察署提告林環牆及賀德芬2位教授與追加告訴原告加重誹謗罪時，任職台北地方檢察署，將他依加重誹謗罪提起公訴，對他主觀心態論斷為「心生怨懟，為對此表示抗議並謀求生路，遂於…」云云。

彭認為黃偉檢察官，涉及抹黑他之人格與名譽，故意違法所為之侵權行為，提起民事訴訟請求黃偉賠償他200萬元，並在將事實審最終判決之判決理由，依法院所擷取判決理由中之文字如附件，登載在《中國時報》等3大報全國版報頭各一日。

台北地院認為，本件須以檢察官因執行職務侵害人民自由或權利，且就其參與審判之案件犯職務上之罪，經判決有罪確定，始負損害賠償責任，但黃偉並未因追訴及訴訟指揮行為而犯職務上之罪，並經判決有罪確定。

北院指出，彭的請求法律構成要件即已不備，在法律上顯然不能獲得勝訴之判決，不符一貫性審查要件，則依他主張之事實所提起本件訴訟，在法律上顯無理由，爰不經言詞辯論程序，逕以判決駁回之。