境外沙塵嚴重影響空氣品質，境外汙染物13日自中部縣市登入後，隨北風南下，高雄位處下風處，加上14日清晨擴散條件不佳，使PM2.5及臭氧容易累積，導致高雄空品AQI指標多數呈現紅燈警示等級，高市府環保局隨即成立空品應變指揮中心，設法減緩空品惡化，預計午後空品會逐漸改善。

高市府環保局表示，境外沙塵從中部縣市登入，汙染物隨北風南下，加上高雄清晨風弱有霧、混合層偏低，各項擴散條件不佳，導致PM2.5及臭氧累積，部分測站空品AQI指標呈現紅燈警示等級。中午後海風增強、地表溫度上升，擴散條件逐步轉佳，空氣品質將稍改善，但仍須留意臭氧累積。

高市府環保局14日上午成立空品應變指揮中心，跨局處加強防護宣導及防制作為，並針對大型汙染源進廠深度稽查，擴大重點路段洗掃街作業、加強移動源管制，減少高雄汙染排放，減緩空品惡化。

此外，環保局也提前啟動應變措施，已於13日先行要求等轄內鋼鐵、石化等大型業者持續降載減少汙染排放。並加強稽查轄內大型工廠，確認業者依許可證操作、監控工廠排放情形、都會交通熱區機車路攔稽查、工業區周邊柴油車目測判煙、大型營建工地及堆置場加強覆蓋及灑水措施、擴大重點路段洗掃街作業範圍。