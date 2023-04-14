Radiomir是沛納海的首款腕表，是專為義大利皇家海軍突擊隊員製作，早年以鐳成分製造的Radiomir發光物質僅被允許運用在軍事器材上，Radiomir軍用表即是其一，直到1992年沛納海進軍商業腕表市場，才將珍貴的Radiomir物質運用在商業腕表上，當年推出Luminor、Luminor Marina腕表和Mare Nostrum計時碼表，成功打響沛納海的聲量，一舉成為專業潛水表的領導品牌，並在表壇引領潛水表的流行風潮，直到今日。

沛納海愛海洋，以環保eSteel回收鋼材打造Radiomir Otto Giorni系列PAM01347深棕面，29萬9000元。（Panerai提供）

沛納海愛海洋，以環保eSteel回收鋼材打造Radiomir Otto Giorni系列PAM01348藍面腕表，29萬9000元。（Panerai提供）

★沛納海愛海洋 採用環保eSteel

今年全新登場的Radiomir Otto Giorni腕表，外觀融入復古美學，靈感源自1935年問世、直徑47mm的第一款Radiomir腕表，承襲經典的三明治表盤設計，可以讓時標及小時數字更加易讀，夜光效果更佳，表殼採用環保eSteel回收鋼材，並以手工打磨修飾，充滿復古懷舊氛圍，細節流露歲月的痕跡，藉此傳遞品牌對海洋的摯愛。

Radiomir Otto Giorni腕表共有兩款，分別是PAM01347深棕色粒紋款和PAM01348藍色粒紋款，表盤的漸層色調有著層次與深度的質感，源自Radiomir骨董表因鋁金屬出現陽極氧化，表盤顏色會產出漸層的變化，搭載P.5000手動上鍊機芯具有八天動力儲存，Otto Giorni即義大利文「8日」之意。

★首款年曆自製機芯

今年沛納海在WW表展推出PAM01363紅金款和PAM01432鉑金款Radiomir Annual Calendar腕表，是最受矚目的焦點，採用沛納海首款年曆自製機芯P.9010/AC，表盤設計簡約，星期和日期視窗位於3點鐘位置，月份圍繞表圈，同樣以3點鐘的箭頭來顯示，每年只需在2月底調校一次，沿襲沛納海清晰易讀、便捷實用的設計精神。

沛納海PAM01363紅金款年曆腕表，採用品牌首款年曆自製機芯P.9010/AC，120萬7000元。（Panerai提供）

其中PAM01432年曆體驗版腕表，表盤為酒紅色太陽放射紋，限量24只，凡是購買腕表的藏家將受邀前往羅馬一遊，享受充滿沛納海義式氛圍的文化之旅，拜訪當地工藝大師、走訪歷史古蹟，領略感受義式文化的沉浸式體驗。

PAM01432年曆體驗版年曆腕表，表盤為酒紅色太陽放射紋，購買腕表的藏家將受邀前往羅馬一遊，感受義式文化，限量24只，271萬6000元。（Panerai提供）

★表徑縮小 中性風潮

喜歡沛納海的女性表迷愈來愈多，加上紳士表流行風潮逐漸成型，沛納海推出一款Radiomir Quaranta腕表，刻意將表徑縮小至40mm，義大利文Quaranta，意思就是40，Goldtech紅金表殼搭配白色太陽射線紋表盤，風格簡約時尚，但又不減個性。

沛納海Radiomir Quaranta紅金PAM1026腕表，刻意將表徑縮小至40mm。（Panerai提供）

Radiomir Quaranta搭載新一代P.900自動上鍊機芯，更加輕薄，且是沛納海第一款擁有日期、三天動力儲存及30米防水功能的40mm腕表，除了深棕色鱷魚皮表帶，還可替換多款色彩鮮豔的表帶。

★綠面加州表盤 更加時尚

沛納海首次推出45mm加州表盤的Radiomir California PAM01349，時標有羅馬數字與阿拉伯數字，表殼是以Brunito eSteel環保回收鋼材打造，並經過手工打磨工藝處理，呈現樸實的手工美感，彷彿有斑駁的歲月痕跡，復古綠表盤塗覆Super-LumiNovaR夜光塗層，在黑暗中散發綠色螢光，搭載 P.5000 手動上鍊機芯，具8日動力儲存。