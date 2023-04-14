中國駐加拿大使館網站當地13日消息，中國駐加拿大使館發言人就加國聯邦眾議員一行十人訪台發表談話。強調與14億多中國人民為敵、同國際社會對抗的作法，如同螳臂當車，註定要徹底失敗。

中駐加使館稱，加拿大聯邦眾議員馬凱（John McKay）、莊文浩（Michael Chong）、哈迪（Ken Hardie）等10人罔顧中方嚴正立場，執意訪台，與蔡英文等會面，稱台灣為「國家」。上述議員言行構成加台官方往來，嚴重違背一個中國原則，嚴重侵犯中國主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。中方對此予以強烈譴責。

發言人指，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中國同其他國家建立和發展外交關係的前提和基礎。中共建政以來，在堅持一個中國原則的基礎上，中國的建交國已多達182個。這充分表明，堅持一個中國原則是國際大義、人心所向，是不可抗拒的時代潮流。

中駐加使館強調，加聯邦議員從一己政治私利出發，在台灣當局資助下赴台訪問，公然宣稱「台灣的事就是加拿大的事」。這種在台灣問題上搖唇鼓舌、助紂為虐的拙劣表演猶如癡人說夢，可笑至極。這種逆歷史潮流而動、同14億多中國人民為敵、同國際社會對抗的作法更是如同螳臂當車，註定要徹底失敗。

發言人表示，台灣是中國的台灣。台灣過去不是一個國家，現在不是一個國家，將來也不會是一個國家。台灣問題純屬中國內政，是中方核心利益中的核心。誰要是在一個中國問題上做文章，中國政府和中國人民絕不答應；誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是癡心妄想。中方奉勸加方議員多關注本國成堆的問題，管好自家的事，立即停止在台灣問題上搞嘩眾取寵的政治表演，立即停止與台獨分裂勢力勾連互動，立即停止損害中方核心利益的行徑，否則必將付出沉重的代價。