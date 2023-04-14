該名男子自去年起陸續被8個縣市的地檢署發布通緝，警方後續依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區一名28歲陳姓男子，13日下午乘車返回公司途中，因與同車駕駛均未繫安全帶被員警攔查，警方盤查身分時意外發現陳男是一名通緝犯，遭台北、新北、士林、桃園等地檢署發布10項詐欺通緝，員警當場將他逮捕帶回偵辦。

大園警分局埔心派出所警員趙孝軒、洪采吟，昨日下午3時許執行取締酒駕勤務行經大園埔心街時，發現一輛小貨車駕駛與乘客都沒有繫安全帶，不符行車規定，隨即上前將車輛上的2人攔下盤查。

員警利用警用行動電腦查詢陳姓乘客身分時，陳男原先還刻意將身分證字號報錯幾碼數字，警員洪采吟查詢後發現並無此證號，再次追問，陳男眼見逃不掉了才願意報上真實的身分證字號。

原來陳男竟是一名通緝犯，自2022年起陸續被台北、新北、士林、桃園、雲林、台南、高雄與屏東地檢署，發布10項詐欺通緝，陳男當下表現神情並無異常，在員警進一步詢問後得知陳男早就知道自己遭到通緝，本想僥倖報假證號矇騙，最終仍躲不過警察的法眼。

警方隨後依法將陳男逮捕，逮捕過程順利無人受傷，全案依詐欺通緝罪嫌移送地檢署偵辦。