中國大陸商務部12日發出公告，即起將針對台灣對大陸貿易限制進行2455項產品的貿易壁壘展開調查。前駐紐西蘭代表介文汲表示，這是一個嚴重的警告，且曝光前總統陳水扁執政時期，用國安條款單方面禁止對岸出口，根本經不起考驗。網友也提到，經濟部長王美花的回應是蔡政府有史以來姿態最軟的一次。

介文汲提到，在陳水扁執政的時候，因為台灣加入WTO（世界貿易組織），我方單方面禁了對岸2455項產品。介文汲指出，一個國家稅號有6位碼，中國大陸有8000多種產品擬要輸入台灣，禁掉2455項等於是陸方有30%的貨品不能賣到台灣。

對於台灣的做法。介文汲直言，完全違反WTO的規定，且陳水扁政府當時是用國安條款禁掉大陸產品，這點也經不起考驗，因為國安條款跟大蒜、紅豆有什麼關係，可以說是閉著眼睛大筆一揮，就讓三分之一的產品不准進口，然而在前總統馬英九執政時期，因為兩岸關係緩和，大陸提都不提。

介文汲強調，中國大陸自軍演後的戰備巡航常態化，影響都沒有這次貿易壁壘調查大，北京政府未來會叫大陸出口商報告受到的損失，此舉無疑與美國一樣。介認為，北京政府下一步採取什麼做為要看兩岸關係的變化，但確實是一個非常嚴重的警告。

王美花13日出席立院質詢時，對於大陸進行貿易壁壘調查做出回應，強調經濟部立場就是經貿往來應按相關規定處理，願在不設前提下跟他們磋商。網友在看完介文汲的解釋後，也紛紛留言「敬酒不吃吃罰酒」、「蔡英文執政以來對於兩岸大陸政經政策反應，姿態放的最低最柔軟的一次」、「台灣人以後的飯碗會被砸了」、「2024總統大選，看台灣人民是要兩岸和平、經濟繁榮」。