大聯盟官方拍賣網站MLB Auction近日將WBC（世界棒球經典賽）各國休息室名牌上架，其中率領日本奪冠的二刀流好手大谷翔平，他的名牌目前出價到1萬2870美元（約新台幣39萬1434元）領跑所有人，再次體現大谷翔平的超高人氣。

MLB Auction一共上架了92位WBC國手的名牌，上頭的選手名由羅馬拼音呈現，搭配WBC的LOGO及各國國旗，吸引許多球迷出價收藏，拿下賽會MVP的大谷翔平，沒有意外將成為標王，因為大谷的領先第2位的達比修有（1210美元），已經來到1萬美元以上的差距，。

目前出價排行前5位依序為大谷翔平、達比休有、卓奧特（Mike Trout，1030美元）、努特巴（Lars Nootbaar，1020美元）和吉田正尚（1000美元），也只有上述選手超過美金4位數。波多黎各上架8人為各國最多，以總教練莫里納（Yadier Molina）300美元領先全隊。

中華隊陣中則有5人的名牌被放上網站拍賣，牛棚教練王建民130美元最高，接下來是林子偉的110美元，黃子鵬、王威晨及陳晨威的名牌目前只有1人出價，為100美元。韓國隊艾德曼（Tommy Edman）、李政厚及朴炳鎬3人上榜。