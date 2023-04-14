教育部自100年起為推廣「綠色化學」，其精神在於研究或使用化學物質時，能考量其危害性，並減少廢棄物產生，因此111年度教育部與行政院環境保護署共同舉辦高級中學綠色化學創意競賽，藉此鼓勵學生思考如何將平常學校的化學實驗課程進行綠色改造，本屆比賽共有147隊356人次參加競賽，花蓮高工在技術型高中組勇奪1金牌1佳作，再次創造佳績。

電子科陳閻家睿同學介紹跨領域作品「『手機控』的微型自動酸鹼滴定裝置」，獲技術型。（花蓮高工提供）

電子科王巧雲主任及化工科閻國中老師聯合指導電子科陳閻家睿的作品「『手機控』的微型自動酸鹼滴定裝置」，其作品是在化學實驗上跨領域結合跨領域運用電子元件及程式，設計出能透過程式自動控制的酸鹼滴定裝置，運用體積較小且具有wifi功能的wemos D1 mini 做為主控板，以「顏色感測器」取代價格高、空間大的pH計電極進行滴定終點判讀，並透過手機遠端操控自動滴定裝置，同時也可以擷取遠端設備狀態即時顯示於手機上，裝置運作時可以自動滴定並判斷滴定終點然後停止滴定，減少實驗誤差與提升實驗數據精準性，獲得本屆金牌的榮耀，指導老師王巧雲表示物聯網應用廣泛，也是備受矚目的新興科技，陳閻家睿能夠發揮自己的電子專長，學以致用排除化學滴定時人為造成的誤差，再加上他跨領域學習化工相關知識，操作實驗，整合所學知識，成為跨域創新的人才。

化工科黃玄智主任指導化工科林于靖、彭奕勳完成「普魯士『藍』截紫外線」，他們從實習課程中介紹的藍晒反應實驗，創意發想到運用藍晒反應需要紫外線催化的化學原理，來檢測日常生活中防紫外線產品的遮蔽效率，在實驗過程中檢測生活中常見的防曬乳、汽車隔熱紙、不同布料等用品，實驗發現適量的防晒乳能有效阻擋紫外線；家中常見的透光的採光罩，推薦使用綠色的採光罩，抗紫外線效果較好；穿著薄的長衣物就能阻斷大部分的紫外線，而一般雨傘與抗UV傘的阻斷UV的能力是接近的，實驗結果簡單且準確地偵測市售抗UV產品的功效，簡單構想卻大大的實用，因此獲得佳作的肯定。

教育部預劃於五月底與環保署合作辦理頒獎典禮，以公開表揚獲獎的學校、教師及學生，並邀請獲獎隊伍介紹作品與創作歷程經驗分享，展現獲獎作品的綠色化學創意理念，使安全、環保、永續的綠色化學教學觀念能更深入國內各所高級中等學校。

校長黃鴻穎認為同學們通過努力和決心，展示了他們在綠色化學領域中專業技能以及知識統整、運用的能力，相信競賽經驗將對他們未來的學術和職業生涯產生積極的影響，同時感謝指導老師的辛勞與付出，向外界展現花蓮高工優秀的教學質量與教育資源。