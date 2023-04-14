費鴻泰深耕松山信義 推動地方建設永續實績

松信選區立委費鴻泰長期深耕地方，選民大讚是真正有地方建設實績的好民代。費鴻泰表示，從議員到立委，在信義區、南松山區，替地方爭取大大小小建設很多件數，因此也拜託松信鄉親好朋友們能夠堅定支持他。而國民黨台北市信義、南松山區立委初選，將在4月16至18日晚上6時至10時電話民調，費鴻泰也喊話支持者「懇請唯一支持」。

在地方建設方面，費鴻泰極力爭取四四南村原地整建，成為全國第一座被保留下的眷村文化園區，以及象山登山步道的修整工程提供親民的登山步道；另外，費鴻泰更促成軍方同意與台北市政府換地，讓市民共享自然生態的永春陂濕地公園。

在鄰里建設方面，費鴻泰不僅協助松信區鄰里變電箱美化，還有老舊的地方停車場，也因為費鴻泰推動改建工程煥然一新，不但提供民眾停車空間，也兼顧地方里民休憩活動需求。

信義區景聯里長洪福周表示，費鴻泰把里民的小事當成大事，讓彩繪破舊變電設備增添里內新的氣息；信義區景新里長孫積德也說，景新里的里內汙損變電箱，在費鴻泰幫助下變得漂亮的裝置藝術。此外，費鴻泰因應西村里（位於台北101大樓與國際會議中心附近）里民們的需求，在信義路四段與基隆路一段交接口增設斑馬線，讓民眾過馬路更平安。

松信地區在地的里民說，費鴻泰不會因事小而不為。例如，費鴻泰推動信義區雙和里（臺北醫學大學附醫院所在里）街頭裝置藝術，點亮方便雙和里的夜間路燈；並且移除吳興商圈電線桿，讓民眾逛街更舒服多了。

另外，原為機械立體停車場的八德停車場，從1992年落成後已使用24年，設備老舊且已達使用年限。在費鴻泰與慈祐里李祖民里長合作下，推動停車場改建工程，把原本的機械停車場改為立體停車場，不僅外觀相當新穎，也提供前往附近饒河街夜市的民眾，能夠有更多的停車空間和里民休憩活動空間。