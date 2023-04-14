恆生科技股暫跌0.78%，成分股跌多漲少。中芯國際漲近3%，表現最佳；其次為瑞聲科技漲1.74%。百度集團跌4.2%，跌幅最大。
美元持續走貶，國際金價逼近歷史新高，資源股和大宗商品概念股強勢表態，五礦資源飆升近22%，紫金現漲2.6%，贛鋒鋰業漲7.5%，山東黃金漲逾4%，天齊鋰業漲7.6%。「三桶油」中石油、中海油、中石化同步走高。
美國生產者價格指數（PPI）再度印證通膨持續降溫，使聯準會升息周期接近尾聲的預期升高，隔夜美股全面勁揚。惟周五香港股市開高走低，目前恆生指數盤中跌0.17%，報20310.05點。國企股漲0.19%，報6862.67點。
恆生科技股暫跌0.78%，成分股跌多漲少。中芯國際漲近3%，表現最佳；其次為瑞聲科技漲1.74%。百度集團跌4.2%，跌幅最大。
美元持續走貶，國際金價逼近歷史新高，資源股和大宗商品概念股強勢表態，五礦資源飆升近22%，紫金現漲2.6%，贛鋒鋰業漲7.5%，山東黃金漲逾4%，天齊鋰業漲7.6%。「三桶油」中石油、中海油、中石化同步走高。
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