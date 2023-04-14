兩岸關係緊張，中國大陸對台灣啟動貿易壁壘調查，外界擔心恐是ECFA取消的前置作業；對此，民進黨立委賴瑞隆表示，兩岸貿易本來都可以談，但刻意選在台灣總統大選前一天，全世界沒有國家會把貿易拿來當成政治的工具。民進黨立委劉世芳則表示，希望去前提化，按照WTO要求。

賴瑞隆指出，中華民國政府一直以來，都願意協商，但是中國大陸片面終止掉很多合作機制，包含很多農、漁產品，都沒有經過協調就終止，所有不友善行為根源都要回到中國大陸。

賴瑞隆表示，兩岸貿易本來都可以談，如果中國大陸商務部有意見都可以談，但刻意選在台灣總統大選前一天，全世界沒有國家會把貿易拿來當成政治的工具，但是中國大陸一個威權國家就會這樣做，台灣人民要理解，團結一致對外，才有辦法有效改善，台灣政府也很樂意持續合作。

民進黨立委洪申翰指出，經貿部門一直希望跟中國大陸建立對等協商，現在很清楚，大陸設下前提，讓對等對話協商機制沒辦法繼續，中國大陸不該設下這樣前提。

劉世芳說，台灣跟中國大陸同時間加入WTO，希望藉由WTO爭議處理機制解決，而不是中國大陸片面啟動調查，希望去前提化，按照WTO要求，把台灣大選連在一起，站在執政者立場會是統戰的工具，這才是不能接受的。