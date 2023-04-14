台積電到高雄設廠被視為高雄市長陳其邁最大政績之一，卻傳出計畫採購28奈米機台清單全數取消，2024年恐將無法如期營運。對此，國民黨台北市議員游淑慧列出許多「事蹟」，直言民進黨利用台積電選舉，已到吃乾抹淨地步，更痛斥民進黨總急著跳出來搶功勞，但當台積電需要民進黨時，民進黨反而縮起來不敢吭聲。

游淑慧今(14)日在臉書提及，2021年9月7日傳出台積電將在高雄設置7奈米廠，陳其邁稱築巢引鳳，加速半導體聚落成形；2021年11月9日時，陳其邁說歡迎台積電投資高雄，是城市關鍵的產業佈局；2022年10月31日，傳出台積電要在桃園設置1奈米場，鄭文燦表示，相關計畫默默進行大概一年多的時間，感謝立委鄭運鵬等人協助；2022年11月12日，陳其邁直言選錯人賽馬場，選對人迎來台積電晶圓廠。游淑慧轟民進黨利用台積電選舉，已到吃乾抹淨的地步。

「結果呢？台積電廠未到，房價先漲」。游淑慧表示，光是一個題材，楠梓產業園區附近的房價就已經被炒熱，在2021年至2022年間，周邊房價從16.7萬上揚至20.4萬，漲幅達22%，高雄房價一飛沖天，房價回不去，苦的又是買不起房的族群。游淑慧認為，炒房價、炒高端股價，民進黨只要用釋放利多，就有一批人賺飽飽。

游淑慧也直言，當台積電還沒正式宣布設廠時，民進黨就急著跳出來搶功勞，但台積電需要民進黨時，民進黨反而縮起來不敢吭聲。游淑慧進一步指出，美國推行晶片法案時，台積電董事長劉德音直接表示無法接受，但民進黨自願當美國的小弟後，對美的要求一律是全盤接受，民進黨政府敢替台積電向美國說聲不嗎？

游淑慧感嘆表示，過去國民黨扶植半導體產業成長，才有今日的護國神山，如今民進黨政府不斷消費台積電，甚至要讓台積電王昭君和番，討好美國，「為了民進黨喊的『抗中保台』」，台灣究竟還要付出多少代價？」